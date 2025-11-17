

وكالات

أعلنت مجموعة هيونداي موتور، أنها ستستثمر 125.2 تريليون وون "86.47 مليار دولار" في كوريا الجنوبية في الفترة من 2026 إلى 2030.

وجاء إعلان مجموعة صناعة السيارات بعد أن توصلت سول لاتفاق تجاري يخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الكورية الجنوبية إلى 15% من 25%.

وذكرت المجموعة، أن الاستثمار الجديد يقارن باستثمارات هيونداي موتور وشركتها التابعة كيا البالغة 89.1 تريليون وون في الفترة من 2021 إلى 2025.

والتقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج مع رئيس مجلس إدارة المجموعة إوي سون تشونج وغيره من قادة الأعمال، بعد يومين من نشر تفاصيل الاتفاق التجاري الذي يتضمن وعدا من كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في القطاعات الاستراتيجية الأميركية.

وقال تشونج بعد الاجتماع: "ندرك جيدا المخاوف بشأن انخفاض الصادرات وتقلص الإنتاج المحلي بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 15%".

وتابع: "سنعمل على تنويع أسواق التصدير وزيادة الصادرات من المصانع المحلية وزيادة صادرات السيارات لأكثر من الضعف من خلال مصانع السيارات الكهربائية الجديدة بحلول عام 2030".

وأضاف أن المجموعة ستقدم أيضا الدعم لصانعي قطع غيار السيارات الذين تضرروا من رسوم الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المجموعة، إنه سيجري توجيه 50.5 تريليون وون "35 مليار دولار" من استثمارات هيونداي المحلية لقطاع الذكاء الاصطناعي وفرص الأعمال المستقبلية الأخرى وستضخ 48.4 تريليون وون في قطاع البحث والتطوير وستوجه 36.2 تريليون وون لتحسين مرافق الإنتاج وبناء ناطحة سحاب، وفقا لسكاي نيوز.