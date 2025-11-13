شتوتجارت - (د ب أ):

سجلت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه براءة اختراع لميزة مستقبلية محتملة في سياراتها تتيح فتح النوافذ تلقائيا وخفض ترس السرعة عند الاقتراب من نفق، ثم إطلاق صوت محرك قوي لجعل صوت السيارة عاليا قدر الإمكان بصورة آلية.

وتستخدم هذه التقنية الاختيارية نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) والكاميرات لإبلاغ السائق عندما تكون السيارة بورشه على وشك دخول نفق. ثم ترسل تنبيها وتسأل السائق عما إذا كان يجب تفعيل "وضع النفق".

وعند خروج السيارة من النفق، يعود النظام إلى الإعدادات العادية، ويغلق النوافذ وفتحات العادم.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم استخدام هذه التقنية في السيارات على نطاق تجاري، ولم تعلق بورش رسميًا على نبأ براءة الاختراع. ومع ذلك، فإن الشركة ستحتفي بسمات محرك الاحتراق الداخلي في وقت تتزايد فيه شعبية السيارات الكهربائية شبه الصامتة.

يشير موقع "كار باز" ، الذي سلط الضوء على براءة الاختراع، إلى أن وصف بورشه يبدأ بالتقليل من شأن الموضوع، على الأقل بالنسبة لعشاق السيارات.

وكتبت بورشه بعدم تحمس : "يستمتع بعض ركاب السيارة بالضجيج المميز الذي تصدره السيارة عند عبور أي نفق". في الواقع، يوضح كار باز أن هدير ما يسمى بـ"ضجيج النفق" "هو ما يستمتع به مدمنو سيارات البنزين".

في الوقت نفسه، وصفت مجلة السيارات الأمريكية "رود آند تراك" الفكرة بأنها "سخيفة للغاية. الجميع يحب القيادة عبر نفق بسيارة رياضية. من الواضح أن بورشه تحب ذلك حقا".

قدمت بورشه إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) التابعة للأمم المتحدة طلب تسجيل براءة اختراع يتضمن مخططا لـ"طريقة تشغيل مركبة آلية عند عبور نفق".

وتم تقديم براءة الاختراع باللغة الألمانية ونشرت في 23 أكتوبر، وتنص براءة الاختراع على أنه عند "رصد عبور وشيك لنفق على مسار المركبة الآلية، يصدر إشعار مرئي و/أو صوتي للسائق".