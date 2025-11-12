"سوزوكي" تصبح الشريك الرسمي لكأس أمم أفريقيا بالمغرب

طوكيو - (د ب أ):

أصبحت شركة "سوزوكي" اليابانية لصناعة السيارات شريكا عالميا ورسميا لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025 وكأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 بالمغرب أيضا، بموجب اتفاقية أبرمتها مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف اليوم الثلاثاء.

وجرى توقيع الاتفاقية في مدينة هاماماتسو باليابان اليوم الثلاثاء في حضور الأمين العام لكاف فيرون موسينجو أومبا والمدير الإداري العام التنفيذي لتسويق السيارات بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "سوزوكي موتور" يوسوكي كاتو.

وستعمل" سوزوكي" بموجب هذه الاتفاقية كشريك عالمي رسمي في أربع بطولات كبرى تابعة لكاف، هي كأس أمم أفريقيا 2025 للرجال وكأس أمم أفريقيا للسيدات في المغرب 2026 ونسخة 2026 /2027 من دوري أبطال أفريقيا، ونسخة 2026 /2027 من كأس الكونفيدرالية.

ويتعاون كاف و"سوزوكي" في إطار هذه الشراكة لتعزيز تفاعل الجماهير، والاحتفاء بتميز كرة القدم الأفريقية، ودعم المنصة التجارية العالمية لكاف.

ونقل الموقع الرسمي لكاف عن يوسوكي كاتو قوله: "نحن سعداء جدا بإبرام اتفاقية الرعاية مع كاف، الرياضة تملك القدرة على ربط الناس ببعضهم البعض وغرس الأمل في المستقبل، ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تعزيز الروابط بين سوزوكي وكرة القدم وأفريقيا، وتقوية حضور علامة سوزوكي التجارية في القارة".