أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن عقد جلسة مزاد علني يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر الجالي، لبيع "لوطات" سيارات ركوب "ملاكي" من مهمل ومصادر ومتروك جمارك موانئ السويس ونويبع البحري.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي ماركات (بنتلي - شيفرولية - كيا - سوزوكي - هيونداي - بي إم دبليو - مرسيدس - ميتسوبيشي - تويوتا).

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن بعض السيارات المطروحة للتزايد ترخص والبعض الآخر لا يرخص، وذلك كما هو موضح بحالة كل لوط على حدا في كراسة الشروط.

وأشارت لجنة الإشراف على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

