بأقل من 18 ألف جنيه قسط أحدث سيارة لهافال في مصر

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خدمات تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة لعملاء القطاع، وخاصة أن ما يقرب من 65% من عمليات الشراء في سوق السيارات تتم عبر التمويلات البنكية.

ويعد بنك ناصر الاجتماعي من البنوك الأبرز التي تقدم خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة بأطول فترة سداد، حيث يمكن تقسيط سعر أى سيارة مناسبة بالسوق المصرى بناء علي اختيار العميل مع دفع قيمة المقدم المناسب.

ومن السيارات المتاح شراؤها بنظام التمويل البنكي، سيارة هافال H7 2026 التي قدمت رسمياً في مصر بفئة واحدة مقابل مليون و 660 ألف جنيه.

ولشراء السيارة بتمويل 50 بالمئة من سعرها عبر بنك ناصر، أي 830 ألف جنيه، وتقسيط الـ50% المتبقية على أطول فترة سداد والتي تصل إلى 10 سنوات يكون قيمة القسط الشهري 17.290 جنيه قريباً.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهري للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

ويتم تنظيم عملية التمويل لشراء مركبة جديدة جملة من الاشتراطات التي يجب توافرها في العميل؛ ويمكن التعرف على الشروط من خلال الآتي:

-عرض سعر للمركبة

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية

-مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن في حالة وجد ضامن

-بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات ، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة

-إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة

-إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال اعتبارها الضمانة المقدمة

-إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.