لهؤلاء.. وكيل هوندا يخفض أسعار "أكورد" الجديدة 5.500 دولار

أعلنت شركة الفطيم مصر للتجاره للمناطق الحره ببورسعيد، عن تخفيض أسعار السيارة هوندا أكورد EXL للمستفيدين من مبادرة المصريين المغتربين بالخارج.

وبحسب المعلن من وكيل العلامة اليابانية، تتوفر هوندا أكورد الفئة الأعلى خلال أكتوبر الجاري للمصريين بالخارج بـ31.995 دولار بدلًا من 237.500 دولار، وضمان محلي لمدة خمس سنوات والتسليم داخل مصر.

ويعد التخفيض المعلن هو الثاني بعد تراجع أسعارها خلال شهر يونيو الماضي، إذ أعلنت الفطيم في ذلك الحين عن تخفيض بواقع 3500 دولار مع تأمين شامل لمدة سنه على السياره وصيانه مجانيه حتى 20000 كم.

تقدم هوندا اليابانية سيارتها أكورد سيدان خماسية الأبواب بمحرك 1.5 لتر تيربو، أو محرك 2.0 لتر تيربو وناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

تمتلك أكورد مقصورة بمقاعد جلدية مع ذاكرة لحفظ وضعية مقعد السائق، وتدفئة وتبريد للمقاعد الأمامية.

أما وسائل الأمان بالسيارة أبرزها نظام تثبيت السرعة التكيفي، نظام المساعدة على البقاء في المسار، والتحذير من الاصطدام الأمامي، و فرامل تخفيف قوة الحوادث، نظام تثبيت السرعة التكيفي.

كما يتوفر بالسيارة نظام لمراقبة انتباه السائق وكاميرا خلفية وحساسات أمامية وخلفية.

كما تأتي السيارة بنظام صوتي متطور مع عدد مكبرات صوت مختلف حسب الموديل ما بيت 8 مكبرات صوت أو نظام Bose CenterPoint 12.

كان قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار، أعلن في النصف الأول من 2025 عن تعديلات لتيسير بعض الاشتراطات المنظمة لعمليات استيراد السيارات للاستعمال الشخصي للمصريين حاملي الإقامات بالخارج والأجانب المقيمين في مصر.

ونص التعديلات الواردة الوارد بالبند (3) من القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024، على السماح للأجانب المقيمين في مصر ولديهم إقامات سارية باستيراد سيارات تم سداد قيمتها أسوة بالدبلوماسيين المصريين العاملين المقيمين بالخارج.

كما نص القرار على عدم اشتراط تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج للسماح بالإفراج عنها داخل الموانئ المصرية.

أما المرافقين لذويهم والطلاب الذين يدرسون بالخارج ممن تتوافر لديهم إقامة وبلغ 16 عامًا، فيسري عليهم ما يسري على التيسير الوارد بالبند رقم (3) من القرار.

وقررت الوزارة أيضًا الاستعاضة عن تقديم نموذج رقم (4) بتقديم ما يفيد تحويل قيمة السيارة "سويفت التحويل البنكي" لحين انتهاء البنوك وشركة MTS من تعديل المنظومة بما يسمح لهم بربط النموذج لحالات الاستعمال الشخصي.

كانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قررت في ديسمبر 2024، ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي، أبرزها عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة للشخص خلال فترة 5 سنوات، وتقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.

وشددت الوزارة على سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، و"استيفاء نموذج رقم (4)، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

ولفتت الوزارة أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.