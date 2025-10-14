نيسان تشغل المنافسة في قطاع السيارات الصغيرة بإطلاق Micra الكهربائية

طوكيو - (د ب أ):

بعد توقف دام لمدة ثلاث سنوات أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق أيقونتها "ميكرا" Micra الجديدة لتشعل نار المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية الصغيرة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة Micra رباعية الأبواب الجديدة تأتي بطول 3.97 متر، وتخطف الأنظار إليها من خلال المصابيح النهارية المستديرة حول الكشافات الأمامية المربعة، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية المميزة والمصدات وعتبات الأبواب الجديدة والعجلات قياس 18 بوصة.

ومع وجود قاعدة عجلات بطول 2.54 متر فإنه ليس من المتوقع وجود رحابة كبيرة في مقصورة السيارة، ومع ذلك لا يوجد أي ضيق في المقاعد الأمامية، كما يمكن لشخصين بالغين الجلوس بأريحية في الخلف، على الأقل في الرحلات القصيرة.

وتبلغ سعة الحمولة في صندوق الأمتعة 326 لترا، وتظهر هذه السعة بأنها كبيرة نسبيا في سيارة صغيرة، وعند طي المقاعد الخلفية فإن سعة الحمولة تصل إلى 1.106 لترات.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، يتوفر للسيارة Micra الجديدة محركان كهربائيان بقوة 90 كيلووات/122 حصان أو 110 كيلووات/150 حصان، مع بطاريتين بسعة 40 أو 52 كيلووات ساعة بمدى سير يتراوح بين 319 و419 كلم.

وتحتاج السيارة Micra إلى 8 ثوان للانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 150 كلم/س.

ويتم شحن السيارة Micra بقدرة قصوى تتراوح بين 11 و100 كيلووات، وهي تعتبر واحدة من السيارات القليلة، التي تمنح الطاقة الكهربائية للأجهزة الأخرى، وبالتالي فإنها تتحول إلى بطارية باوربانك متنقلة.