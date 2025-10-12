رئيس البرازيل يحصل على سيارة بي واي دي Song Pro.. هل تتوفر في مصر؟

وكالات

احتفلت شركة بي واي دي (BYD) الرائدة عالميًا في صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، بوصولها إلى إنجاز جديد تمثل في إنتاج السيارة النظيفة رقم 14 مليونًا حول العالم، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في مجال التحول إلى النقل المستدام.

وجاء هذا الإعلان خلال فعالية خاصة في البرازيل، حيث منحت الشركة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيارة من طراز BYD Song Pro تقديرًا لدعمه لمشروعات الطاقة النظيفة وتشجيعه لاستثمارات الشركة في بلاده، التي أصبحت مركزًا مهمًا لتوسع BYD في أمريكا الجنوبية.

وتعد Song Pro من الطرازات البارزة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ضمن مجموعة بي واي دي، وتعتمد على نظام هجين متطور (Plug-in Hybrid DM-i) يجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي عالي الكفاءة.

وتبلغ القدرة الإجمالية للنظام نحو 173 كيلوواط، مع تسارع من صفر إلى 100 كم/س في حوالي 8 ثوان فقط، ما يمنح السيارة أداءً رياضيًا وسلاسة في القيادة.

ويصل المدى الكلي للسيارة إلى أكثر من 1000 كيلومتر بفضل كفاءة استهلاك الوقود التي قد تنخفض إلى نحو 4.5 لتر لكل 100 كم، فيما تأتي المقصورة بتصميم عصري مزود بشاشة مركزية كبيرة تعمل بنظام “DiLink” الذكي، وسقف بانورامي واسع، وعجلات رياضية قياس 18 بوصة، ما يجعلها واحدة من أكثر سيارات الفئة الهجينة توازنًا بين الأداء والتكنولوجيا والراحة.

أما في السوق المصري، فلم تطرح BYD Song Pro رسميًا حتى الآن، إلا أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن سعرها قد يتراوح بين 1.2 و2 مليون جنيه مصري في حال دخولها السوق، وفقًا للرسوم والجمارك المحلية ومستوى التجهيزات، لتكون ضمن الفئة السعرية المتوسطة للسيارات الكهربائية والهجينة في مصر.

وأكدت بي واي دي في بيان لها أن هذا الإنجاز يعكس التوسع السريع لعلامتها في الأسواق العالمية، خاصة في أمريكا الجنوبية وأوروبا، مشيرة إلى نيتها زيادة الإنتاج في مصانع البرازيل وتوسيع شبكات التوزيع في القارة لدعم التحول نحو النقل النظيف.

بهذا الإنجاز، تواصل BYD ترسيخ مكانتها كشركة تقود ثورة السيارات النظيفة في العالم، وتسعى من خلال مبادراتها إلى بناء مستقبل يعتمد على الطاقة المستدامة ويُقلل الانبعاثات الكربونية عالميًا.

