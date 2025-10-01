إعلان

"سوء سلوك".. فولكس فاجن تطرد المئات من العمال بمصانعها

كتب : مصراوي

11:17 ص 01/10/2025

عمال مصنع فولكس فاجن - أرشيفية

فولفسبورج - (د ب أ):

سرّحت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات هذا العام أكثر من 500 موظف بسبب سوء السلوك.

وقال متحدث باسم أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، ردًا على استفسار، إن حالات التسريح المذكورة ترجع إلى أسباب من بينها الغياب بدون عذر.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم فولكس فاجن تأكيدا لصحة تقرير أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية بهذا الخصوص.

وبالاستناد إلى منشور داخلي، ذكرت الصحيفة أن 548 موظفًا في مجموعة فولكس فاجن حول العالم تم إنهاء خدمتهم في النصف الأول من عام 2025 بسبب مخالفات للوائح.

ووفقًا للتقرير، فإنه يعتقد أن هناك هناك أكثر من 300 عامل في شركة العلامة الأساسية فولكس فاجن تم فصلهم خلال العام الحالي في المصانع الستة التابعة للشركة في ألمانيا.

وتُعد المعلومات الإحصائية الداخلية المتعلقة بالإنذارات والفصل من الإجراءات التي أصبحت فولكس فاجن تطبقها كدرس مستفاد من فضيحة الديزل.

صناعة السيارات فولكس فاجن

