دايموند موتورز تطلق النسخة الثالثة من احتفالية ''مارثون ميتسوبيشي''

كتب. محمود أمين:

نظمت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لـ ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن في مصر، النسخة الثالثة من احتفالية اختبار القيادة "Mitsubishi Motors-ness Marathon Day Edition 3" بأحد فنادق الجيزة.

تمتاز هذه الاحتفالية بتنوع الأنشطة والمسابقات التي تم تصميمها خصيصًا لاختبار أداء سيارات ميتسوبيشي المختلفة في السوق المصري، مثل أوتلاندر سبورت، إكليبس كروس، إكسباندر، أتراج، وميراج.

شملت التحديات اختبارات متنوعة مثل تحدي المنحدر، تحدي القيادة المتعرجة (الزيجزاج)، تحدي الأقماع الدائرية، تحدي الركن الخلفي العكسي، بالإضافة إلى تحدي ملء المساحات الداخلية، مما أبرز قوة ومتانة سيارات ميتسوبيشي اليابانية في مجالات الأداء والأمان والعملية.

شهد الحدث حضور العديد من الشخصيات البارزة، يتقدمهم تاتسو ناكامورا – نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن، و يوتاكا يانو – مدير عام قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، و تايكي موراي - مدير عام إفريقيا، و جونيا تاكامي – رئيس ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وإفريقيا، ووليد راشد – نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتوميهيسا أونو، رئيس ميتسوبيشي كوربوريشن مصر.

وحضر الحدث أيضًا محمود عزب، المدير العام لشركة دايموند موتورز، نعمة عبيد، مدير عام المبيعات والتسويق، إلى جانب مجموعة من المسؤولين وموظفي الشركة، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات العامة، المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلاميين، والموزعين المعتمدين.

في كلمته، أعرب تاتسو ناكامورا عن سعادته بزيارة مصر لأول مرة، مشيرًا إلى أهمية السوق المصري وطاقته الكبيرة التي تعد بمستقبل مشرق في قطاع السيارات. وأضاف: "نحن في ميتسوبيشي موتورز ملتزمون بدعم هذا السوق ونحرص على تقديم مساهمات كبيرة في تطويره."

وعلى هامش الاحتفالية، كشفت ميتسوبيشي عن سيارتها إكسباندر 2025، والتي تأتي مزودة بمزايا جديدة مثل شاشة لمس 9 بوصات تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، إطارات وألوان جديدة، فرامل كهربائية مزودة بخاصية Auto Hold، مصابيح أمامية LED، عجلة قيادة متعددة الوظائف من الجلد، بالإضافة إلى مكيف هواء ديجيتال.

كان الماراثون مليئًا بالحماس حيث أظهر المشاركون مهاراتهم في التحديات المختلفة. وفي ختام الحدث، تم تكريم ستة فائزين في التحديات المختلفة، وقام تاتسو ناكامورا وجونيا تاكامي محمود عزب بتسليم الجوائز للفائزين.

كما تم الإعلان عن الخطط المستقبلية لشركة ميتسوبيشي في مصر، مع عرض فيديو لجميع موديلات ميتسوبيشي التي ستتوفر في السوق المصري في العام القادم.

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