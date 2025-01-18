فتح باب الحجز على دفعة جديدة من فيات تيبو مانيوال بزيادة 10 آلاف جنيه

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كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة فيات الإيطالية بالسوق المصري، عن فتح باب الحجز على دفعة جديدة من تيبو سيدان العائلية بنسختها "المانيوال" بزيادة 10 آلاف جنيه عن الدفعة السابقة.

وأعلن وكيل العلامة الإيطالية أعلن قبل أيام عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تقديم عدد محدود من تيبو مانيوال بسعر رسمي جديد 780 ألف جنيه بدلًا من 770 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات تيبو مانيوال الجديدة بمصر:

تقدم فيات تيبو سيدان العائلية الجديدة بمحرك 1400 لتر بقوة 95 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، وخزان وقود سعة 45 لترًا.

تستطيع سيارة فيات الجديدة استنادًا إلى قوة محركها للوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

وحصلت النسخة الأحدث من فيات تيبو في مصر على واجهة أمامية مميزة التصميم، وجهزت بمصابيح ضبابية وأخرى تعمل بتقنيات LEDأمامية وخلفي، كما زودت بجنوط رياضية مقاس 16 بوصة.

وتتميز فيات تيبو بمساحة تخزين خلفية مساحتها 520 لتر، وتعتبر من أكبر مساحات التخزين في فئتها، بحسب الوكيل.

وصممت مقصورة السيارة لتوفر للركاب أفضل معايير الراحة، إذ تتسع إلى 5 ركاب مع شاشة تعمل بنظامي "أندرويد" و "أبل كار بلاي" وإمكانية ضبط تكييف الهواء أوتوماتيكيًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع نظام مثبت للسرعة، وشاشة عدادات ديجيتال.

وتم تجهيز فيات تيبو مانيوال بوسائل الأمان الأساسية وتتمثل في 6 وسائد هوائية ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، كما يتوفر بها أيضاً خاصية تثبيت السرعة.