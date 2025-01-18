متوسط أسعار ميتسوبيشي لانسر "بوما" الشهيرة قي سوق المستعمل

فتح باب الحجز على دفعة جديدة من فيات تيبو مانيوال بزيادة 10 آلاف جنيه

كتب - محمد جمال:

تعد لانسر بوما واحدة من السيارات التي لاقت نجاح وشهرة كبيرة وطلبًا بسوق المستعمل خلال السنوات الماضية وحتى الآن، ويبحث عنها فئة كبيرة من المقبلين على الشراء طوال الوقت.

نجحت لانسر بوما في حصد حب الملايين بالشارع المصري بفضل تصميمها المميز فضلًا عن أنها واحدة من الطرازات التي تزداد تميزا مع التعديل.

ساعد في نجاح "بوما" وانتشارها بشكل كبير توافر قطع الغيار وانخفاض أسعار قطع الغيار كما أنها بين الأفضل عند إعادة البيع.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات لانسر "بوما" التفصيلية بمصر:

تقدم لانسر "بوما" على محرك CVVT 1600 سي سي 4 سلندر من 16 صمام مع نظام الحقن الالكتروني للوقود بقوة 105 حصان ونظام دفع امامي مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك CVT، كما يتوفر لها كذلك محرك 1300 سي سي بقوة 88 حصان.

وتحقق السيارة اليابانية متوسط استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم، وتصل لسرعة قصوى 200 كم في الساعة وتسارعها حتى 100 كم في 12.5 ثانية.

وتتوفر قطع غيار السيارة بصورة جيدة في السوق ودون أدنى مشاكل وأسعارها مناسبة، وتوافر قطع الغيار يجعلها سيارة مطلوبة وعليها إقبال كبير من عملاء السوق المحلي.

ويتوفر للسيارة اليابانية لانسر بومة فرامل قوية مزودة بنظام تحكم إلكتروني في توزيع قوة الفرملة على العجلات الأربع، كما تأتي الفرامل ABS بنظام منع الانزلاق مع مساعد فرامل BA.

الأسعار

موديل 2010 بمتوسط سعري 520 ألف جنيه.

موديل 2011 بمتوسط سعري 540 ألف جنيه.

موديل 2012 بمتوسط سعري 620 ألف جنيه.

موديل 2013 بمتوسط سعري 650 ألف جنيه.

موديل 2014 بمتوسط سعري 700 ألف جنيه.

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