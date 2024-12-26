فولكس فاجن تحيل المحرك محرك VR6 إلى التقاعد

فولفسبورج - (د ب أ):

كشف أندرياس شلايته مدير الاتصالات في شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن عن نبأ حزين خاص بالمحرك في.آر6 الشهير الذي يعتمد على التبريد بالمياه والمروحة، حيث قال إن الشركة أنتجت أخر محرك من هذا الطراز ذي الاسطوانات الست يوم 12 ديسمبر الحالي، بعد أن تم إنتاج حوالي 87ر1 مليون محرك منه منذ إطلاقه لأول مرة.

وذكر موقع "كار أند درايفر" المتخصص في موضوعات السيارات أنه بالنسبة لعشاق السيارات في الولايات المتحدة، فإن محرك في آر6 قد مات منذ فترة، حيث كانت آخر سيارة فولكس فاجن تم بيعها بمحرك في آر6 في الولايات المتحدة كانت السيارة أطلس 2023 من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي.

تبلغ سعة المحرك 6ر3 لتر بقدرة 276 حصانا مع عزم شدته 266 رطلا لكل قدم معكب.

ومنذ توقف استخدام هذا المحرك في السيارات بالسوق الأمريكية حل محله محرك تربو ذي 4 اسطونات بسعة 2 لتر.