أسعار ومواصفات بستيون T55 الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات

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كتب - محمد جمال

تقدم بستيون T55 التي لفئة SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة في السوق المصري، بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و50 ألف جنيه خلال شهر يونيو الجاري.

تقدم بيستون t55 الجديدة موديل 2024 بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و215 الف جنيه .

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بستيون T55 الجديدة:

تعتمد بستيون T55 الجديدة على محرك تربو سعة 1500 سي سي، يولد قوة 170 حصان، مع عزم أقصى 258 نيوتن.متر، يتصل بناقل حركة DCT أوتوماتيك من 7 نقلات.

تمتلك T55 مصابيح أمامية وخلفية LED، مع إضاءة نهارية، وتسخين إليكتروني للمرايات الجانبية، مع خاصية طيها وفتحها كهربائيًا، وزجاج خلفي بخاصية التسخين.

تشمل وسائل الأمان في السيارة T55 وسائد وستائر هوائية، أنظمة الفرامل المساعدة ABS وESP وEBD، كما جهزت السيارة بنظام قياس ضغط الهواء بالإطارات TPMS، بالإضافة إلى المساعدة على الطرق الصاعدة، وحساسات خلفية وأمامية مع كاميرا.

تجهيزات السيارة تشتمل على فتحة سقف بانوراميه، شاشة عدادات قياس 8 بوصة و 12 بوصة، شاشة ترفيه وسطية قياس 12.3 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، إضاءة محيطية.