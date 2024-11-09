سائقو فورمولا-1 يطالبون فيا بمعاملتهم كناضجين

لندن - (د ب أ):

طلب سائقو بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 من الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) معاملتهم كناضجين وسط تصاعد الخلافات في البطولة، كما طالبوا رئيس الاتحاد محمد بن سليم بالتفكير مليا في الكلمات التي يتفوه بها.

وتعرض ماكس فيرستابن، سائق ريد بول والفائز بلقب بطولة العالم لفئة السائقين خلال المواسم الثلاثة الماضية، وتشارل لوكلير سائق فيراري ، لعقوبات في الأسابيع الأخيرة.

وقال بن سليم في مقابلة مع موقع "أوتو سبورت" قبل السباق إن نجوم فورمولا- 1 يتحملون مسؤولية التوقف عن السب عبر الإذاعة خلال السباقات، وأنه يجب ألا يتقمصوا شخصية مغنيي الراب.

وحث لويس هاميلتون سائق مرسيدس الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، فيرستابن على رفض العقوبة ، مشيرا إلى اعتقاده بأن هذه التعليقات "عنصرية" وسط تصاعد الخلاف.

وجاء في رسالة مفتوحة من رابطة سائقي سباقات الجائزة الكبرى: "هناك فرق بين الشتائم التي تهدف إلى إهانة الآخرين والمزيد من الشتائم غير الرسمية، مثل الذي قد يستخدم المرء لوصف الطقس السيء أو حتى لوصف شيء غير حي مثل سيارة فورمولا- 1، أو موقف السائق".

وأضافت الرسالة "نحث رئيس الاتحاد الدولي للسيارات على مراعاة نبرته ولغته عندما يتحدث إلى سائقينا الأعضاء، أو حتى عنهم، سواء في منتدى عام أو غير ذلك".

وتابعت الرسالة: "أعضاؤنا سائقون محترفون، يتسابقون في فورمولا- 1، قمة سباقات السيارات الدولية، إنهم مقاتلون وفي كل السباقات يقدمون عرضا رائعا للجماهير".

واختتمت الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، سائقونا بالغون، ولا يحتاجون إلى تعليمات من وسائل الإعلام حول أمور تافهة مثل ارتداء المجوهرات أو الملابس الداخلية".

ودخل هاميلتون في نزاع طويل مع بن سليم بشأن ارتداء المجوهرات في قمرة القيادة الخاصة بمرسيدس، كما اضطر السائق البريطاني إلى إزالة حلق من أنفه قبل سباق الجائزة الكبرى البريطاني لعام 2022 قبل أن يتم منحه إعفاء طبيا من فيا لارتداء الحلق.

وعبر بيان رابطة سائقي سباقات الجائزة الكبرى عن مخاوفه بشأن توزيع أموال التي تأتي من الغرامات، مع مطالبة فيا بالشفافية في هذا الملف، وأكدت الرابطة أنها أعربت في مرات كثيرة من قبل عن أن الغرامات المالية للسائقين ليست مناسبة لرياضتنا.