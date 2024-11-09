قيمة تسلا السوقية تتجاوز تريليون دولار بعد فوز ترامب

نيويورك - (د ب أ):

ارتفعت القيمة السوقية لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك، أحد أكبر المتبرعين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة إلى أكثر من تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2022 .

وارتفع سهم شركة تسلا بأكثر من 8% يوم الجمعة فقط، ليصل إلى 22ر321 دولار. ومنذ يوم الانتخابات يوم الثلاثاء، ارتفعت قيمة السهم بأكثر من 25% ولدى ماسك، أغنى رجل في العالم، ثروة تقدر الآن بأكثر من 300 مليار دولار، وفقا لحسابات من مجلة "فوربس". وتتكون ثروته بشكل أساسي من أسهم تسلا.

وتواجه تسلا حاليا، مثل شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى، تراجعا في الطلب. وربما يتسبب ترامب، الذي يستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي، في جعل الأمور أكثر صعوبة لصناعة السيارات الكهربائية. لكن المحلل دان ايفز من شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" المالية يعتقد أن تسلا ستكون استثناء.

وقد تحدث ترامب عن منح ماسك، الذي ليس لديه خبرة حكومية، دور خفض الإنفاق الحكومي في الإدارة الجديدة.