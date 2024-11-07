تعرف على سيارات إم جي الصينية بالسوق المصري

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كتب - محمد جمال:

يقدم الوكيل المحلي لعلامة إم جي الصينية بالسوق المصري 7 سيارات جديدة تتنوع ما بين سيدان عائلية وSUV رياضية متعددة الاستخدامات وكروس أوفر.

وتبدأ أسعار إم جي في السوق المحلي من 900 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي الأسعار الجديدة لسيارات إم جي الصينية بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

إم جي 5

تقدم إم جي 5 في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 900 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها مليون جنيه.

إم جي 6

تقدم إم جي 6 موديل 2025 بسعر رسمي يبدأ من مليون و250 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها مليون و260 ألف جنيه.

إم جي RX5 بلس

تقدم إم جي RX5 بلس موديل 2025 بفئتين من التجعيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و490 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و 540 ألف جنيه.

إم جي Zs

تبدأ أسعار إم جي Zs بسعر رسمي يبدأ من مليون 30 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون 50 ألف جنيه، والفئة الثالثة مليون 80 ألف جنيه.

MG 4

تقدم إم جي 4 EV موديل 2024 الجديدة بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و350 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون 650 ألف جنيه.

MG1

تتوفر إم جي MG1 موديل 2025 في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون 380 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و480 ألف جنيه.

إم جي HS

تقدم إم جي HS موديل 2025 الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و600 ألف جنيه.