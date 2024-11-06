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ارتفاع أرباح شركة فيراري خلال الربع الثالث

10:52 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

فيراري - أرشيفية

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روما - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري أمس الثلاثاء، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها ربع السنوية بلغ 375 مليون يورو (409 ملايين دولار) بما يعادل 08ر2 يورو للسهم الواحد خلال الربع الثالث، مقابل 332 مليون يورو بما يعادل 82ر1 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي الأرباح بعد استبعاد البنود الخاصة 375 مليون يورو بما يعادل 08ر2 يورو للسهم الواحد.

في الوقت نفسه زادت إيرادات فيراري خلال الربع الثالث بنسبة 5ر6% إلى 64ر1 مليار يورو مقابل 54ر1 مليار يورو خلال العام الماضي. ووصل حجم مبيعات الشركة خلال الربع الثالث 3383 سيارة بانخفاض قدره 76 سيارة أي بنسبة 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة لتوقعات العام الحالي ككل، قالت فيراري إنها تتوقع تحقيق أرباح بمعدل 90ر7 يورو للسهم من خلال إيرادات تزيد على 55ر6 مليار يورو.

فيراري مبيعات السيارات
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