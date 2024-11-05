سيارة جديدة من لكزس تتحدي كل الظروف

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طوكيو (د ب أ)

أعلنت شركة لكزس عن إطلاق سيارتها NX Overtrail الجديدة المخصصة للطرق الوعرة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها NX Overtrail الجديدة تمتاز بخلوص أرضي مرتفع وإطارات “All Terrain” المخصصة لكل الطرقات، ما يؤهلها للقيادة في الطرق الوعرة، مع جنوط ألومنيوم قياس 18 بوصة باللون الأسود المطفأ، والتي تمنح السيارة مظهرا مهيبا.

دفع هجين

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة NX Overtrail الجديدة على نظام دفع هجين بقوة 244 حصانا في الموديل NX 350h أو نظام دفع هجين Plug-in بقوة 309 حصان في الموديل NX 450h+.

ولمزيد من قوة الدفع والأداء الرياضي تتضافر جهود النظامين مع نظام الدفع الرباعي.

وتؤكد المقصورة الداخلية على الطابع القوي للسيارة من خلال الاعتماد على خامات متينة مثل الجلد الاصطناعي Tahara، الذي يمتاز بالمتانة والقدرة على التحمل مع سهولة العناية به أيضا.

كما يضفي الجلد الاصطناعي Tahara لمسة جاذبية على المقصورة الداخلية من خلال اللعب على وتر التباين اللوني بين الأسود والأخضر الطحلبي.