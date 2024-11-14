من 1600 إلى 14000 جنيه| أسعار بطاريات "بوش" بمواقع قطع الغيار

كتب - محمد جمال:

تعد بطارية السيارة أحد أهم مكوناتها على الإطلاق والمسؤال الأول عن توفير الطاقة الأساسية اللازمة للسيارة لبدء تشغيل المحرك، والتي يبحث فئة كبيرة من مالكي السيارات عن أسعارها طوال الوقت.

ويتواجد بالسوق عدد كبير من أنواع البطاريات التي تتيحها الشركات بمصر، ويأتي ضمن هذه الأنواع بطارية بوش الألمانية والتي تتراوح أسعارها عبر مواقع البيع الإلكترونية بين من 1600 إلى 14000 جنيه مضاف إلى السعر قيمة البطارية القديمة.

ويرصد التقرير التالي أبرز أسعار بطاريات بوش عبر الإنترنت اليوم الخميس 14 نوفمبر الجاري:

- بطارية سيارة من بوش، 12 فولت، 44 أمبير 2,565 جنيه.

- بطارية سيارة من بوش، 12 فولت، 35 امبير2,570 جنيه.

- بطارية سيارة من بوش، 12 فولت، 56 امبير1,650 جنيه.

- بطارية سيارة من بوش، 12 فولت، 62 امبير 2,775 جنيه.

- بطارية سيارة من بوش، 12 فولت، 45 امبير 2,815 جنيه.

- بطارية سيارة من بوش، 12 فولت، 60 امبير 3,450 جنيه.

- بطارية سيارة من بوش، 12 فولت، 70 امبير 4,193 جنيه.

- بطارية سيارة من بوش، 12 فولت، 74 امبير 4,287 جنيه.

- بطارية سيارة من بوش، 12 فولت، 72 امبير 4,345 جنيه.

- بطارية سيارة من بوش، 12 فولت، 80 امبير 4,685 جنيه.

- بطارية سيارة من بوش، 12 فولت، 100 امبير 6,075 جنيه.

- بطارية سيارة من بوش، 12 فولت، 95 امبير 13,550 جنيه.

- بطارية سيارة من بوش، 12 فولت، 105 امبير 14,220 جنيه.