رينو Mobilize Duo الجديدة ترث عرش الأيقونة Twizy

قبل بدء تصنيعها بمصر.. تعرف على السعر الرسمي لبروتون ساجا الجديدة

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة رينو عن إطلاق سيارتها Mobilize Duo الجديدة، التي ترث عرش أيقونتها Twizy الكهربائية، نظير سعر يبدأ من 9990 يورو.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها Mobilize Duo الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات متناهية الصغر، تأتي بطول 50ر2 متر وعرض 30ر1 متر، ما يجعلها مثالية لحركة المرور في المدن الكبرى المزدحمة.

وتشتمل السيارة Mobilize Duo الكهربائية على مقعدين؛ حيث يجلس الراكب الثاني خلف قائد السيارة، مع أبواب دوارة تفتح للأمام، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 649 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Mobilize Duo الجديدة على سواعد محرك كهربائي خلفي بقوة 7 كيلووات/10 حصان، والذي يدفع السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 80 كلم/س.

وتتضافر جهود المحرك مع بطارية سعة 3ر10 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل في أحسن الأحوال إلى 161 كلم.

ويتم شحن السيارة Mobilize Duo الكهربائية الجديدة من صفر إلى 80% في غضون 4 ساعات.