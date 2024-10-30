سيارة فان كهربائية جديدة من فورد.. تسير حتى 288 كلم بالشحنة الواحدة

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

ديترويت - (د ب أ):

أعلنت شركة فورد عن إطلاق سيارتها الفان E-Tourneo Courier الجديدة، التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها الفان E-Tourneo Courier الجديدة تأتي بطول 40ر4 متر، وتعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصانا، مع بطارية سعة 5ر43 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 288 كلم.

وتم تجهيز السيارة خماسية الأبواب ببابين انزلاقيين في الخلف، مع مقصورة داخلية رحبة تضم خمسة مقاعد، في حين تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 1888 إلى 2162 لترا ، بالإضافة إلى 44 لترا إضافية في المقدمة.

وتم تجهيز المقصورة الداخلية بشاشة ملونة قياس 12 بوصة وشاشة لمسية قياس 12 بوصة على الكونسول الأوسط لعرض بيانات نظام الملاحة.

كما توفر الفان الكهربائية الجديدة العديد من الحلول التقنية والاتصال مع الهواتف الذكية، فضلا عن خاصية التحديث عبر الأثير.