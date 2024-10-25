نصائح مهمة للحفاظ على سيارتك لأطول فترة ممكنة

كتب - محمد جمال:

السيارة هي أغلى شيء يمكن اقتناؤه خلال هذه الأيام، وخاصة خلال هذه الفترة بسبب مشاكل الاستيراد والظروف الاقتصادية التي جعلت امتلاك سيارة أمر فى غاية الصعوبة.

وكلما اجتهدت في الحفاظ على سيارتك من الأعطال ستجنب نفسك من مشاكل عديدة ونفقات باهظة لذا عليك العناية دوما بالمظهر الخارجي و إجراء الصيانات الدورية بمواعيدها المحددة.

ويمكن من خلال الخطوات التالية الحفاظ على سلامة سيارتك لأطول فترة ممكنة:

- تجنب القيادة بسرعة عالية بالمنحنيات الحادة أو القيام بالإنحراف يميناّ أو يساراّ بصورة مفاجئة.

- لا تترك المقود منحرفاّ لأقصى اليمين أو اليسار لمدة تزيد عن 10 ثوان، سواء كانت السيارة في حالة ثبات أو حركة أو في أثناء الضغط على دواسة الفرامل.

- قم بوضع ناقل الحركة على الوضع "N" أثناء الإنتظار أو الوضع "مور" لناقل الحركة اليدوي.

- أحرص على عدم تحريك ناقل السرعات من حالة الرجوع للخلف إلى السرعة الأولى أو العكس بالسيارات العادية إلا عندما تكون السيارة بحالة سكون تام، أما الأوتوماتك فأحذر تماماّ النقل من وضع الرجوع للخلف إلي الأمام.

- لا تضغط على بدال "الدبرياج" أثناء الانتظار أو الوقوف في إشارة مرور لإمكانية تآكل أسطوانة "الدبرياج".

- قم بالضغط قليلاّ على دواسة البنزين عند أستخدامك تكييف السيارة وهي ثابتة حتى لا ترتفع درجة حرارة الموتور.

- أحرص على غسل مكان تثبيت البطارية، بسبب تراكم الأملاح التي تنتجها أقطاب البطارية بالماء الساخن وحتى لا يتآكل حوض الموتور.

- قم بتغيير فلتر الهواء أو نظفه بشكل دوري مع كل تغيير للزيت.

- لا تقم بتزويد "الرادياتير" الساخن بالماء البارد إلا و السيارة في وضع التشغيل.

- إذا كنت من هواة الإنطلاق السريع بالسيارة فأعلم أن ذلك سيتسبب في تلف أسطوانة "الدبرياج" بسبب زيادة أحتكاكات الأسطوانة.

- السير بالسيارة والمحرك بارد يزيد أستهلاك الوقود إلى الضعف.

- إذا أضاءت علامة البطارية أمامك فقد تكون المشكلة إما في البطارية أو في الدينامو أو في سير الدينامو.

- لا تترك السيارة بدون تشغيل أكثر من 3 أيام؛ حتى لا تفقد بطارية السيارة شحنها.