جنرال موتورز تحقق أرباحا بقيمة 3 مليارات دولار في ثلاثة أشهر

ديترويت - (أ ب):

رغم تراجع مبيعات شركة جنرال موتورز في أمريكا، والخسائر التي تكبدها مشروع مشترك، كان مربحا بشكل يعتمد عليه في الصين، تمكنت شركة السيارات الأمريكية العملاقة من تحقيق أرباح في الربع الثالث من العام بقيمة 3 مليارات دولار، كما أعلن اليوم الثلاثاء، وهو أقل قليلا عما حققته الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت الشركة في ديترويت تسجيل إيرادات بقيمة 8ر48 مليار دولار خلال الربع يوليو - سبتمبر، بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بالعام الماضي، بفضل دعم متوسط أسعار بيع السيارات في الولايات المتحدة، والذي استقر خلال الربع الأخير عند أكثر 49 ألف دولار.

وقال المدير المالي للشركة، بول جاكوبسون، إنه في حين تراجع إجمالي المبيعات بأمريكا، التي تشكل السوق الأكثر ربحية لجنرال موتورز، بواقع 2.2% خلال الربع الثالث، جاءت غالبية الانخفاض من المبيعات إلى عملاء الأساطيل الكبيرة، ولكن المبيعات للأفراد، وهي التي تعد أكثر ربحية بشكل عام، سجلت ارتفاعا بنسبة 3%.

وأضاف جاكوبسون للصحفيين إنه في الوقت الذي تعثرت فيه شركات سيارات أخرى في مبيعات الكثير من السيارات ذات الأسعار المرتفعة حيث يبحث العملاء عن تكاليف أقل، لم تشهد جنرال موتورز مثل هذا التحول بعد.

وتابع: "اعتقد أن المستهلك تمسك بنا بشكل قوي، وتوقع أن يكون العام المقبل متسقا مع العام الجاري، حيث يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض.

وقال: "لم يتغيرالأمر عما اعتدناه على مدار الأرباع السنوية القليلة الماضية".

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