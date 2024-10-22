وكيل بايك يستعد لتقديم السيارة BJ30 لأول مرة بمصر.. مواصفات

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمود أمين:

تستعد مجموعة "الكان أوتو"، الوكيل المعتمد لعلامة بايك الصينية في مصر، لإطلاق سيارتها الجديدة BJ30، التي تمثل بحسب الشركة نقلة نوعية في عالم سيارات الأراضي الوعرة.

تتوفر BJ30 عالميًا بخمس فئات متنوعة، جميعها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني. في بعض الفئات، يصل قوة المحرك إلى 185 حصان مع عزم دوران يبلغ 305 نيوتن متر، مما يتيح أداءً متفوقًا على مختلف التضاريس. وتعتمد هذه الفئات على نظام دفع أمامي، وتتصل بناقل حركة مزدوج القابض مكون من 7 سرعات.

بالنسبة للفئات الأخرى، تعتمد BJ30 على منظومة هجينة ذات مدى ممتد، حيث يقدر محرك البنزين قوة تصل إلى 156 حصان وعزم دوران يبلغ 235 نيوتن متر.

يتم دعم هذا المحرك بمحرك كهربائي قوي بقدرة 174 حصان، مع إمكانية اختيار نسخة الدفع الرباعي التي تضيف محركًا كهربائيًا آخر بقوة 74 حصان في الخلف.

بهذا الشكل، تقدر القوة الإجمالية للإصدار ثنائي الدفع بحوالي 330 حصان مع عزم دوران 550 نيوتن متر، بينما الإصدار الرباعي يصل إلى 404 أحصنة و685 نيوتن متر.

تصل السرعة القصوى لنسخة البنزين إلى 190 كم/س، بينما النسخة الهجينة تصل سرعتها إلى 170 كم/س. يضمن هذا الأداء القوي قدرة السيارة على تجاوز التحديات المختلفة، سواء كانت في المدن أو على الطرق الوعرة.

تأتي BJ30 بأبعاد طول يبلغ 4,730 مم، عرض 1,910 مم، ارتفاع 1,790 مم، وطول قاعدة عجلات يصل إلى 2,820 مم، مع خلوص أرضي يبلغ 215 مم، مما يجعلها مثالية للتضاريس الوعرة. تتوفر العجلات بمقاسات 18 و19 بوصة في الفئات الأعلى.

داخل المقصورة، تتميز BJ30 بشاشة عدادات مقاس 10.25 بوصة إلى جانب شاشة لمس قياس 14.6 بوصة.

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