طائرة "درون" توثق مراسم عزاء أمير الغناء العربي هاني شاكر

كتب : هاني صابر

07:16 م 07/05/2026

بدء عزاء الراحل هاني شاكر

بدأ منذ قليل، مراسم عزاء أمير الغناء العربي المطرب الكبير هاني شاكر المقام مساء اليوم الخميس بمسجد ابو شقة بالشيخ زايد.

وحرص أسرة الراحل هاني شاكر على استخدام طائرة "درون" لتوثيق مراسم عزاء أمير الغناء العربي، مثلما تم استخدامها في مراسم تشييع جنازته بنفس المسجد.

وتستقبل الوافدين على العزاء زوجته نهلة توفيق ونجله شريف، إلى جانب حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي والإعلامي الذين كانت تربطهم علاقة قوية بالفنان الراحل هاني شاكر.

ورحل هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات في باريس، وسط حزن جموع الشارع المصري والعربي على فراق "أمير الغناء العربي".

وأقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

