"فتاة في محل ملابس".. قصة موقف إنساني لـ هاني شاكر -فيديو

كتب : معتز عباس

12:09 ص 06/05/2026 تعديل في 12:31 ص
    هاني شاكر
    هاني شاكر مع والدته
    هاني شاكر في فترة المراهقة
    هاني شاكر مجسدا شخصية سيد درويش
    هاني شاكر في كواليس إحدى حفلاته
    هاني شاكر طفلا
    هاني شاكر في فترة شبابه
    هاني شاكر
    هاني شاكر
    هاني شاكر بمرحلة الشباب
    الراحل هاني شاكر
    الفنان هاني شاكر
    هاني شاكر في فترة شبابه
    هاني شاكر طفلا
    هاني شاكر
    هاني شاكر بمرحلة الشباب
    هاني شاكر
    الراحل هاني شاكر
    الفنان هاني شاكر
    هاني شاكر
    هاني شاكر وامال ماهر

قالت منى الشاذلي خلال برنامج معكم منى الشاذلي إن رحيل هاني شاكر يمثل خسارة كبيرة للفن العربي، مؤكدة أنه كان نموذجًا للفنان الذي جمع بين الصوت الراقي والالتزام واحترام جمهوره على مدار أكثر من 50 عامًا من العطاء.

مشوار هاني شاكر مع النجوم

وأضافت في برنامجها "معكم"، أن هاني شاكر بدأ مشواره في سبعينات القرن الماضي وسط عمالقة وأباطرة الطرب والغناء مثل فايزة أحمد ووردة وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، لكنه نجح في أن يصنع لنفسه مكانة خاصة وجمهورًا كبيرًا، محافظًا على صورته ومسيرته دون جدل، رغم ما واجهه من تحديات.

وأشارت إلى أن رصيده الفني تجاوز 600 أغنية جابت مختلف مسارح العالم العربي وأوروبا وأمريكا، مؤكدة أنه رحل تاركًا إرثًا فنيًا ضخمًا ومحبة صادقة في قلوب جمهوره من المحيط إلى الخليج.

موقف راقٍ لهاني شاكر في تونس

وكشفت منى الشاذلي عن موقف إنساني يعكس تواضع هاني شاكر، وقالت إنه خلال تواجده في تونس برفقة زوجته نهلة، وأثناء دخولهما أحد المتاجر لبيع الملابس التاريخية، طلبت منه فتاة أن يغني، فاستجاب فورًا دون تردد، وقدم وصلة غنائية بصوته العذب بكل بساطة، بعيدًا عن أي تكلف أو استعلاء.

وأكدت أن هذا الموقف يلخص شخصيته الحقيقية، مشيرة إلى أنه كان إنسانًا راقيًا وبشوشًا، يتمتع بقدر كبير من الأدب والاحترام، وترك انطباعًا طيبًا لدى كل من تعامل معه.

وصول جثمان هاني شاكر

وصل جثمان الفنان الراحل هاني شاكر، قبل قليل، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، برفقة عدد من أفراد أسرته، وذلك عقب وصوله مساء اليوم إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من باريس، بعد رحلة استغرقت عدة ساعات.



