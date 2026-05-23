شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور خلال استمتاعها بإجازة الصيف بمحافظة أسوان.

رانيا يوسف تستقل قارب وسط النيل

ونشرت رانيا، الصور التي ظهرت فيها على قارب وسط النيل وأخرى داخل أحد المعابد الأثرية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حلوة يا بلدي".



وتفاعل الجمهور مع إطلالتها وجاءت بعض التعليقات،كالتالي: "قمر، الجمال، سكر أوي، جميلة، الديفا، العسل رانيا".

رانيا يوسف تنتظر طرح فيلم "ابن مين فيهم؟"

تنتظر الفنانة رانيا يوسف طرح فيلمها الجديد "ابن مين فيهم؟" بدور العرض السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول رشدي، رجل الأعمال المستهتر، يعيش حياة بلا قيود أو التزامات، حتى تنقلب حياته بالكامل بعد وفاة عمته التي تركت له ميراثًا ضخمًا بشرط العثور على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. ترافقه المحامية ماجدة في هذه المهمة، لكن الخلافات بينهما تخلق توترًا دائمًا ومواقف متشابكة.

ويشارك في بطولة العمل كل من ليلى علوي، بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، شيماء سيف، تأليف لؤي السيد،إخراج هشام فتحي.

