كشف النجم محمد رمضان، عن لقائه بالصعايدة الثلاثة الذين أثير حولهم جدل منعهم من دخول السينما لمشاهدة فيلم "أسد" بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

محمد رمضان والصعايدة الثلاثة بعد جدل منعهم من مشاهدة أسد

ونشر رمضان، الصورة التي جمعته بهم من داخل احدى السينمات، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أمس من عرض فيلم أسد في القاهرة".

تعليق محمد رمضان على منع 3 رجال بالجلباب مشاهدة أسد

وكان محمد رمضان علق على واقعة منع 3 رجال صعايدة من حضور عرض فيلم أسد داخل إحدى دور السينما بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "شرف ليا وللسينما ولكل صناع فيلم "أسد" دخولكم الفيلم، ولو ما شالتكوش الأرض أشيلكم على راسي".

وأضاف: "واثق في رد فعل معالي وزيرة الثقافة واعتذارها الرسمي لكل الصعايدة في مصر.. السينما للجميع يا فندم ودي أبسط حقوق الشعب".

فيلم أسد تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وتتخذ القصة من القرن التاسع عشر زمنا لها، لتحكي عن طفل يُختطف من أسرته في إحدى الدول الأفريقية ويُباع في مصر ليصبح عبدًا ويقع في حب امرأة حرة، وتنقلب حياته رأسا على عقب عندما يطالب بحريته ممن سلبوه إياها.

شارك في تأليف فيلم أسد: محمد وشيرين وخالد دياب، فكرة وإخراج محمد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، عمرو القاضي، علي قاسم، إسلام مبارك، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، وظهور خاص لـ ماجد الكدواني وأحمد داش.

