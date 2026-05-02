عمرو سلامة يهنئ الأهلي بعد فوزه على الزمالك بالدوري.. ماذا قال؟

هنأ المخرج عمرو سلامة الذي ينتمي لجمهور نادي الزمالك، النادي الأهلي بروح رياضية بعد فوزه بثلاثية نظيفة على المارد الأبيض في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن بطولة الدوري.

علق عمرو سلامة، على مجريات المباراة عبر صفحته على "X"، وكتب: " الأهلي لعب حلو، يكاد يكون الماتش الوحيد الحلو ليه الموسم ده كله، مبروك للأهلي استحق المكسب، وفخور بلاعبي الزمالك والموسم الأسطوري الاستبسالي مهما كان شكل النهاية".

عمرو سلامة يحتفل بفوز الزمالك على نادي بيراميدز

احتفل المخرج عمرو سلامة بفوز نادي الزمالك على غريمه نادي بيراميدز بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي ضمن جولات الدوري المصري الممتاز.

نشر عمرو سلامة، صورة لدرع الدوري المصري عبر خاصية الاستوري على حسابه انستجرام، وعلق: "قربت"، في إشارة لقرب تتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري.

كما نشر صورة أخرى ظهر خلالها مع أمير مرتضى منصور وهما يحتفلان بفوز نادي الزمالك.

عمرو سلامة يحتفل بوصول نادي الزمالك لنهائي الكونفدرالية

كان عمرو سلامة، قد احتفل بتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على فريق شباب بلوزداد في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية استاد القاهرة الدولي بمجموع المباراتين بنتيجة 1-0.

وكشف عمرو سلامة عن وجوده داخل المدرجات، ونشر صورا من كواليس المباراة عبر صفحته الرسمية على انستجرام، ظهر خلالها والسعادة تغمره بتأهل نادي الزمالك، وظهر مرتديا تي شيرت الفريق ويحمل علم النادي.

وكتب عمرو سلامة على الصور: "طول عمري بخاف قوي أروح الإستاد، وعندي تروما من مرة روحت في ٢٠٠٦، بعد عشرين سنة، النهاردة صديقي شجعني وروحنا، وأينعم ماتش يوتر ومش أحلى ماتش بس ربنا حاببنا وعدينا، وأنا تقريبا قضيت أحلى يوم في حياتي".

