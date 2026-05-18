إعلان

المطرب أبو يطرح أغنية بعنوان "ده وقتنا" على "نجوم إف إم"

كتب : منال الجيوشي

11:39 ص 18/05/2026

المطرب أبو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حل المطرب أبو، ضيفا على جيهان عبد الله، في برنامج "أجمد 7"، مساء أمس الأحد، عبر "نجوم إف إم".

المطرب أبو يتحدث عن أغنيته الجديدة

وقال أبو: "الأغنية بعنوان ده وقتنا تُطرح لأول مرة على نجوم إف إم، على أن تُطرح عبر باقي المنصات بعد 4 أيام، لدي شقيق تخرج ابنه من الجامعة، وشعرت برغبة في تقديم أغنية خاصة بهذه المناسبة، لأنه لا توجد لدينا سوى أغنية (وحياة قلبي وأفراحه) التي يتم تشغيلها دائمًا في حفلات التخرج".

وتابع: "قررت كتابة الكلمات، ثم عرضتها على الملحن والموزع، وأنا لا أغني فيها بمفردي، فهي أغنية تعبر عن فرحتنا بهذا اليوم تحديدًا، لأنه يمثل لحظة مهمة جدًا في حياة الخريج وعائلته".

وأضاف: أنا متأكد أن هذه الأغنية ستنتشر في كل مكان، لأنها صُنعت لهدف مهم، وأنا أميل أكثر إلى الأغاني المبهجة، حتى لو كانت الكلمات حزينة، يكون اللحن مليئًا بالسعادة، وفي أغنية (ده وقتنا) تخيلت شعور الفرح والسعادة لدى كل من يستمع إليها”.

حفل المطرب أبو

وأحيا أبو حفلا غنائيا منذ أيام، بمدينة السادس من أكتوبر ، وسط حضور جماهيري كبير، وقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه منها: "3 دقات"، "محتار"، "إنتي حلوة "، وغيرها.

اقرأ أيضا

تشرفت بوجودي".. هالة صدقي توجه رسالة بعد حضورها اجتماعًا بمجلس الشيوخ

رزان جمال تشوق الجمهور لفيلم "أسد".. وتنشر صورًا جديدة من الكواليس

المطرب أبو 3 دقات نجوم إف إم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مجانين".. ترامب: الإيرانيون يصرخون من آثار الحرب ويتوقون بشدة لتوقيع اتفاق
شئون عربية و دولية

"مجانين".. ترامب: الإيرانيون يصرخون من آثار الحرب ويتوقون بشدة لتوقيع اتفاق
قبل مباراة الحسم.. نقل مدرب الأهلي إلى المستشفى
رياضة محلية

قبل مباراة الحسم.. نقل مدرب الأهلي إلى المستشفى
محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
زووم

محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
هل يتعاقد الأهلي مع دونجا بعد هبوط النجمة ؟.. مصدر يوضح الحقيقة
رياضة محلية

هل يتعاقد الأهلي مع دونجا بعد هبوط النجمة ؟.. مصدر يوضح الحقيقة
آي صاغة: تثبيت الفائدة الأقرب في اجتماع المركزي المقبل والذهب يترقب
اقتصاد

آي صاغة: تثبيت الفائدة الأقرب في اجتماع المركزي المقبل والذهب يترقب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور