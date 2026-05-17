شاهد.. رد فعل عمرو أديب بعد ضياع ضربة جزاء الزمالك وخسارته الكونفدرالية

كتب : حسن مرسي

12:08 ص 17/05/2026 تعديل في 12:54 ص

الإعلامي عمرو أديب

تابع الإعلامي عمرو أديب ضربات الترجيح في المباراة النهائية بالكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري.

وسيطرت على أديب حالة من القلق أثناء تنفيذ اللاعب محمد شحات ركلة الترجيح التي أضاعها وكانت سببًا في خسارة نادي الزمالك الكونفدرالية.

وأوضح أديب، خلال برنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن الفريق كان قاب قوس واحد من التتويج لكنه فشل، واصفاً الزمالك بأنه نادي غير محظوظ.

وأشار إلى أن المهاجمين يتعرضون للضغط المستمر، بينما الدفاع يكتفي بتشتيت الكرة بعيداً دون بناء هجمات.

وشدد الإعلامي عمرو أديب على أن ضياع الكونفدرالية يمثل خسارة كبيرة للقلعة البيضاء، خاصة بعد الوصول لهذا الدور المتقدم.

