إعلان

بالفيديو- بشرى تكشف:"نفسي أقدم شخصية السيدة خديجة زوجة الرسول في عمل فني"

كتب : مروان الطيب

09:30 ص 16/05/2026

الفنانة بشرى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدثت الفنانة بشرى عن الشخصية التي تحلم بتجسيدها في عمل فني، وهي شخصية السيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم.

بشرى تختار السيدة خديجة لتجسيدها بعمل فني

حلت الفنانة بشرى ضيفة على برنامج "تابو" تقديم الإعلامي العراقي نزار الفارس المعروض على قناة "دجلة الفضائية"، وتطرقت خلال حديثها عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن الشخصية التي تتمنى تقديمها في عمل فني قالت:" تستهويني شخصية السيدة خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله، لو مسموح أحب أمثل تاريخها قبل الإسلام لأنها أول مَن آمن من النساء، ومن المبهر أنها هي مَن أرسلت لطلب الزواج من الرسول، قوة المرأة في الإسلام موجودة من قبل أن نخلق".

آخر مشاركات بشرى الفنية

كانت آخر مشاركات بشرى في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس"الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول جارحي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد وفاة والده، ويجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، محاطًا بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

وشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو سعد، أحمد زاهر،إلهام شاهين، خالد الصاوي، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا:

شقيقة فنانة شهيرة وخالة ممثل شاب.. وفاة والدة فرح يوسف

بينها رانيا يوسف وزينة.. أزمات قانونية بين النجوم بسبب النفقة

نزار الفارس سيد الناس السيدة خديجة بشرى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"من ألذ الأفلام اللي عملتها".. محمد إمام يروج ل يلم "صقر وكناريا" قبل عرضه
زووم

"من ألذ الأفلام اللي عملتها".. محمد إمام يروج ل يلم "صقر وكناريا" قبل عرضه
من نزاع أسري إلى جريمة جنائية.. حبس أم وابنتيها بأسيوط
أخبار المحافظات

من نزاع أسري إلى جريمة جنائية.. حبس أم وابنتيها بأسيوط

قبل امتحانات نهاية العام.. تحذير مهم من "تعليم القاهرة" للطلاب والمراقبين
مدارس

قبل امتحانات نهاية العام.. تحذير مهم من "تعليم القاهرة" للطلاب والمراقبين

غدًا.. "الإفتاء" تستطلع هلال شهر ذي الحجة وتحدد موعد عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

غدًا.. "الإفتاء" تستطلع هلال شهر ذي الحجة وتحدد موعد عيد الأضحى 2026
ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت
أخبار مصر

ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان