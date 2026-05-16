تحدثت الفنانة بشرى عن الشخصية التي تحلم بتجسيدها في عمل فني، وهي شخصية السيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم.

بشرى تختار السيدة خديجة لتجسيدها بعمل فني

حلت الفنانة بشرى ضيفة على برنامج "تابو" تقديم الإعلامي العراقي نزار الفارس المعروض على قناة "دجلة الفضائية"، وتطرقت خلال حديثها عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن الشخصية التي تتمنى تقديمها في عمل فني قالت:" تستهويني شخصية السيدة خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله، لو مسموح أحب أمثل تاريخها قبل الإسلام لأنها أول مَن آمن من النساء، ومن المبهر أنها هي مَن أرسلت لطلب الزواج من الرسول، قوة المرأة في الإسلام موجودة من قبل أن نخلق".

آخر مشاركات بشرى الفنية

كانت آخر مشاركات بشرى في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس"الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول جارحي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد وفاة والده، ويجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، محاطًا بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

وشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو سعد، أحمد زاهر،إلهام شاهين، خالد الصاوي، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

