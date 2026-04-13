تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

كتب : منال الجيوشي

04:56 م 13/04/2026

حمزة العيلي و فرح يوسف

أعلنت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "أفلام ذات أثر".

وتقام الدورة العاشرة للمهرجان في الفترة من 20 إلى 25 إبريل الجاري، وتحمل اسم الفنانة الكبيرة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر

وتضم لجنة تحكيم مسابقة "أفلام ذات أثر" في الدورة العاشرة من المهرجان، الفنان حمزة العيلي، والفنانة فرح يوسف، والمخرجة والكاتبة سارة رزيق.

الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

وتعقد الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام، برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرعاية البنك الأهلي المصري، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة دروسوس، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.

وزيرة الثقافة تستقبل وفد مهرجان أسوان

واستقبلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وفدًا من إدارة مهرجان أسوان ضم السيناريست محمد عبد الخالق، والمخرج يسري نصر الله، والسفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، والدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، حيث جرى النقاش حول الاستعدادات النهائية للمهرجان.

مهرجان أسوان حمزة العيلي فرح يوسف

روما تدخل على خط الوساطة وتقترح استضافة محادثات لبنان وإسرائيل
من إصابة 7 أكتوبر لرئاسة الاستخبارات.. أبرز المعلومات عن رومان جوفمان قائد
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة

شم النسيم 2026.. كيف تستمتع بالفسيخ والرنجة دون مضاعفات؟
أول تعليق من "القومي للمرأة" على التوجيه الرئاسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين

