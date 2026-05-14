شاركت الفنانة دنيا سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا تجمعها مع الفنان مصطفى غريب من حفل زفافهما بفيلم"الكلام على إيه" الذي يعرض حاليا بالسينمات.

ونشرت دنيا سامي، صورها مع مصطفى غريب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"الدعوة عامة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على صورهما، كالتالي: "حلوة الدعوة دي، أنتم الإتنين هتكسروا الدنيا، مش عارفة حاسة إن آخرتكم في الحقيقة هتتجوزوا برضو، عبقال الفرح اللي في الحقيقي بقا، الفيلم تحفة ألف مبروك يا دودو، مش عارفة ليه حاسة إن أنتم هيجي يوم وتتجوزوا فعلا، والله لايقين على بعض وهتبقوا عيلة دمها عسل".

أحداث وأبطال فيلم الكلام على إيه

"الكلام على إيه" عمل كوميدي تدور أحداثه حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة..يجتمعون في ليلة الزفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.

الفيلم يخوض بطولته أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إنتصار، خالد كمال، مصطفى غريب، دنيا سامي، سامي مغاوري، محمود الليثي، عفاف مصطفى، رحمة أحمد فرج، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد بدوي، وﺇﺧﺮاﺝ ساندرو كنعان.

