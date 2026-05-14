إعلان

"حاسة هيجي يوم وتتجوزوا" دنيا سامي بفستان الزفاف مع مصطفى غريب والجمهور يعلق

كتب : هاني صابر

09:18 م 14/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مصطفى غريب ودنيا سامي (5)
  • عرض 6 صورة
    مصطفى غريب ودنيا سامي (6)
  • عرض 6 صورة
    مصطفى غريب ودنيا سامي (2)
  • عرض 6 صورة
    مصطفى غريب ودنيا سامي (3)
  • عرض 6 صورة
    مصطفى غريب ودنيا سامي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة دنيا سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا تجمعها مع الفنان مصطفى غريب من حفل زفافهما بفيلم"الكلام على إيه" الذي يعرض حاليا بالسينمات.

ونشرت دنيا سامي، صورها مع مصطفى غريب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"الدعوة عامة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على صورهما، كالتالي: "حلوة الدعوة دي، أنتم الإتنين هتكسروا الدنيا، مش عارفة حاسة إن آخرتكم في الحقيقة هتتجوزوا برضو، عبقال الفرح اللي في الحقيقي بقا، الفيلم تحفة ألف مبروك يا دودو، مش عارفة ليه حاسة إن أنتم هيجي يوم وتتجوزوا فعلا، والله لايقين على بعض وهتبقوا عيلة دمها عسل".

أحداث وأبطال فيلم الكلام على إيه

"الكلام على إيه" عمل كوميدي تدور أحداثه حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة..يجتمعون في ليلة الزفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.

الفيلم يخوض بطولته أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إنتصار، خالد كمال، مصطفى غريب، دنيا سامي، سامي مغاوري، محمود الليثي، عفاف مصطفى، رحمة أحمد فرج، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد بدوي، وﺇﺧﺮاﺝ ساندرو كنعان.

اقرأ أيضا:

محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي

بينهم صابرين ومحمد فؤاد.. قصص حب وخطوبة لم تكتمل- (صور)

دنيا سامي مصطفى غريب فيلم الكلام على إيه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك
حوادث وقضايا

"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك
الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
أخبار مصر

الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
حكايات الناس

بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
"شاكوش ومقص وجثة مهشمة الرأس".. ماذا حدث داخل شقة بدر؟
حوادث وقضايا

"شاكوش ومقص وجثة مهشمة الرأس".. ماذا حدث داخل شقة بدر؟
رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل
رياضة محلية

رئيس إنبي يكشف لمصراوي أسباب رحيل حمزة الجمل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية