نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، بخصوص التحقيق مع الفنان محمد غنيم، على خلفية وقف إصدار تصاريح عمل له بسبب منشور له على "فيسبوك"، كتب خلاله: "أدعو الدولة لعمل شلاتر للستات اللي بيأكلوا كلاب الشارع مع الكلاب ونبقى خلصنا منهم سوا"، وبعد القرار حذف ما كتبه.

وقال الفنان أشرف زكي في تصريح خاص لـ "مصراوي": "لن يتم التحقيق مع الفنان محمد غنيم لأنه ليس عضوا في النقابة من الأساس وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده".

رد محمد غنيم على قرار وقف إصدار تصاريح له من نقابة المهن التمثيلية، وقال في تصريحات سابقة لـ"مصراوي": "مفيش أي مشكلة خالص وأحترم النقيب أشرف زكي وأعتقد الموضوع وصله بصورة مش مظبوطة وأنا مغلطش في ستات مصر ولا حاجة، أنا ضد تنظيمات الستات اللي بتأكل الكلاب في الشارع".

وتابع: "الموضوع وصله بصورة مش مظبوطة، والأستاذ أشرف زكي راجل محترم وحبيبي ونقيبنا وعزيزنا وعلى راسي كلامه".

وأضاف: "أنا مش زعلان من قراره خالص، وما حدث هو سوء تفاهم وإن شاء الله نلتقي ونحلها".

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، قررت وقف منح الفنان محمد غنيم تصاريح عمل، وذلك بعد تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك تخص السيدات تم تفسيرها بأنها إساءة لهم.

ويأتي وقف منحه تصاريح العمل في ظل عدم حصوله على عضوية النقابة، إذ يعمل بتصاريح.

وتعود القصة لمنشور للفنان محمد غنيم، دعا فيه الدولة لعمل شلاتر للسيدات اللاتي تطعمن كلاب الشوارع.

أشرف زكي ينتظر عرض مسلسل قلب شمس

يشارك الفنان أشرف زكي ببطولة مسلسل "قلب شمس" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من النجمة يسرا، محمد سامي، درة، إنجي المقدم، سوسن بدر، انتصار، تأليف وإخراج محمد سامي.

