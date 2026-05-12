حضر عدد من أبرز النجوم وصناع السينما المصرية دورات سابقة من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يفتتح دورته الـ 79 هذا العام، مساء اليوم الثلاثاء بمدينة كان الفرنسية.

وكان حضور هؤلاء النجوم بمثابة تواجد قوي وهام للسينما المصرية بأحد أكبر المحافل السينمائية في العالم، وكانت مشاركتهم إما بأعمال مشاركة سواء في المسابقة الرسمية أو خارجها، إلى جانب حضور العديد منهم فعاليات مختلفة على هامش المهرجان، ويستعرضون من خلالها العديد من الإطلالات الجريئة والأنيقة.

وكان من أبرز النجوم المصريين الذين حضورا فعاليات مهرجان كان السينمائي في دوراته السابقة، المخرج الراحل يوسف شاهين ومشاركته أكتر من مرة كانت بدايتها بفيلم "المصير" عام 1997، مرورا بفيلم "إسكندرية كمان وكمان" عام 1990، ومرة أخرى بفيلم "إسكندرية نيويورك عام 2004، ورافقه عدد من أبطال هذه الأفلام منهم النجمة يسرا والنجمة ليلى علوي، والفنانة روجينا.

إلى جانب حضور عدد من النجمات لاستعراض إطلالاتهن منهن الفنانة هدى الإتربي التي حضرت افتتاح الدورة الـ 78 للمهرجان العام الماضي، وخطفت الأنظار على الريد كاربت.

كواليس فيلم الافتتاح

يفتتح مهرجان كان السينمائي الدولي فعالياته هذا العام بالفيلم الفرنسي "القبلة الكهربائية" للمخرج بيير سلفادوري والمرشح لجائزة "السعفة الذهبية" هذا العام، المعروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، التي يرأسها المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك.

تدور أحداث الفيلم حول رسام في باريس عام 1928، عاجز عن العمل منذ وفاة زوجته، فيشارك دون علمه في جلسات تحضير أرواح وهمية تُنظمها عاملة في كرنفال. وبينما يستعيد إلهامه، تقع هي في حب الرجل الذي تخدعه.

كواليس الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي

تقام فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 79 هذا العام في الفترة من 12 حتى 23 مايو الجاري، وسط منافسة بين عدد من أهم الأعمال السينمائية.

