بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها الـ 35 مع أبنائها في أجواء عائلية

كتب : سهيلة أسامة

02:16 م 11/05/2026

بسمة بوسيل

احتفلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل بعيد ميلادها الـ35، في أجواء عائلية دافئة، برفقة أبنائها داخل أحد الكافيهات.

احتفال بسمة بوسيل بعيد ميلادها الـ35

ونشرت بسمة مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "ممتنة لقضاء عيد ميلادي محاطة بحب أطفالي، وإلى ابنتي الكبرى، حتى من بعيد، أنتي دائمًا معي، المسافة لا تعني شيئًا عندما تبقى الأرواح متصلة".

احتفال تامر حسني وبسمة بعيد ميلاد ابنتهما

واحتفل الفنان تامر حسني مع طليقته بسمة بوسيل، الأسبوع الماضي، بعيد ميلاد ابنتهما "أمايا"، بحضور أشقائها تاليا وآدم.

ونشرت بسمة صورة تجمعها بأبنائها، وكتبت عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام": "يا الله احفظ أولادي أينما ذهبوا، واحفظهم من أي مكروه، واهدهم ليكونوا دائمًا من أفضل الناس خلقًا وإيمانًا ونجاحًا، وبارك قلوبهم بالرحمة وعقولهم بالحكمة وحياتهم بالسعادة".

