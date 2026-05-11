حرص العديد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف "ياسين" نجل الفنان محمد رضوان، على فتاة من خارج الوسط الفني، في إحدى قاعات الأفراح بمنطقة المقطم، وسط أجواء عائلية مميزة.

جاء أبرز الحضور من الفنانين، كالأتي: الفنان أحمد زاهر، ومصطفى أبو سريع، وأحمد فتحي، وإيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه، ضياء عبد الخالق، سما إبراهيم، عزة لبيب، هاني كمال، محمد العمروسي، إلى جانب المنتج هشام سليمان.







وسيطرت الأجواء المبهجة والمشاعر العائلية على الحفل، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوا العروسين لحظات الاحتفال.

وظهر الفنان محمد رضوان متأثرًا خلال حفل الزفاف، في لقطات لاقت تفاعلًا واسعًا، معربًا عن سعادته الكبيرة بزفاف نجله.