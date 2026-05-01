فاز بجائزة إيمي ورشح للسعفة الذهبية..10 معلومات عن مخرج مسلسل "الأمير" لـ أحمد عز

كتب : مروان الطيب

01:41 م 01/05/2026
    مسلسل الأمير
    ستيفن هوبكنز مع جائزة إيمي
    ستيفن هوبكنز مع جاري أولدمان
    ستيفن هوبكنز في كواليس أحد أفلامه
    ستيفن هوبكنز في كواليس فيلم The Reaping
    تركي ال الشيخ يكشف عن تفاصيل مسلسل الأمير
    المخرج والمنتج ستيفن هوبكنز

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بطولة النجم أحمد عز لمسلسل بعنوان "الأمير" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأعلن تركي، عن فريق عمل الفيلم على رأسهم المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وبمشاركة نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي منهم توبا بويوكستون ومريم أوزرلي والإسباني بيدرو ألونسو والبريطاني بول أندرسون، سيناريو وحوار صلاح الجهيني.

كما أعلن تركي عن بدء تصوير المسلسل، ونشر عدد من مقاطع الفيديوهات عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهر خلالها الفنان أحمد عز مع فريق العمل وهو يتلقى تعليمات تصوير أحد المشاهد.

نقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن المخرج العالمي والمنتج ستيفن هوبكنز:

1- فاز بجائزة إيمي عن إخراج الفيلم التلفزيوني "The Life and Death of Peter Sellers" عام 2005.
2- رشح لجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي الدولي عام 2004.
3- كان بداية شهرته في هوليوود بفيلم "Predator 2" عام 1990 وحقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 57 مليون دولار.
4- من أشهر أعماله التلفزيونية مسلسل "Shameless" عام 2011 ومسلسل "House of Lies" عام 2012.
5- تعاون مع النجمة هيلاري سوانك بفيلم التشويق والإثارة "The Reaping" عام 2007.
6- أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إخراجه مسلسل النجم أحمد عز "الأمير".
7- من أشهر أفلامه تجاريا فيلم الخيال العلمي "Lost in Space" عام 1998 بطولة جاري أولدمان.
8- كانت آخر مشاركاته على شاشة السينما بفيلم الكوميديا "Gut Wrenchers" عام 2024.
9- كان بدايته في إخراج الإعلانات والكليبات الغنائية بفترة الثمانينيات.
10- أخرج فيلم الرعب الشهير " A Nightmare on Elm Street: The Dream Child" عام 1989.
