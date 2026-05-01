كشفت الفنانة عارفة عبدالرسول، سبب تآخر نجوميتها ومشوارها الفني وبداياتها وعملها بوزارة الثقافة.

عارفة عبدالرسول: "زوجي كان يرى أن الآمان في الوظيفة"

وقالت عارفة عبدالرسول ببرنامج "أسرار النجوم": "كان زوجي مخرجا، وكان هدفي دخول مجال التمثيل، لكنه كان رافضا فكرة أن نعيش في القاهرة، ومتمسكا بالتواجد في الإسكندرية.. كما أنني عملت في وزارة الثقافة، وكان هو يحب ويرى بأن الأمان في الوظيفة، حتى قدمت عرض حكي، وشاهدني الأستاذ حسن الجرتلي، وطلب مني النزول إلى القاهرة للعمل بفرقته، وكان وقتها الأولاد قد كبروا، فانضممت إلى فرقة الورشة في القاهرة، وجئت وأنا في سن 52 عامًا، ولذلك شاهدني الجمهور وكأنني أبدأ من جديد، مثل الفنانين الجدد وأتردد على مكاتب الكاستنج".

وتابعت: "أنا لا أعرف أن أعيش بروح النجمة، ولو كنت أعرف أن أفعل ذلك، لما كنت سأُظلم في الكثير من الأمور في مهنتنا التي تعتمد على المظاهر بشكل كبير، وبدأت التمثيل وأنا في سن 24 عاما في الإذاعة، وكان الأمر بالصدفة البحتة، إذ ذهبت مع صديقة لي كانت ترغب في إجراء اختبارات، لكنها لم تنجح، بينما نجحت أنا، وعملت في مسلسلات إذاعية كثيرة، وكل هذا كان في إذاعة الإسكندرية".

عارفة عبدالرسول: "أحب عادل إمام وكان نفسي أشتغل معاه"

وأوضحت عارفة عبدالرسول: "الخيال في الإذاعة شيء رائع ومبهر، والعمل على المسرح أيضا يعرفك حدودك كممثل، وما يعجب الجمهور ويريده، واكتشفت أن الجمهور يحب ابتسامتي، فأنا دائما مبتسمة، وبالطبع أحب الزعيم عادل إمام، وكان نفسي أشتغل معه، وأيضا الراحل سمير غانم، واشتغلت مع الأستاذة دلال عبد العزيز".

وأضافت: "أنا في سن 72 عاما الآن، لكن قلبي ما زال شابا، ولم يعد يفرق معي ما يقال عني على السوشيال ميديا، وللأسف، هناك بعض الأشخاص يضطرونني إلى الرد عليهم بشكل قاسٍ، وهذا أحزنني بشدة، وقررت عدم الرد مجددا على أي إساءات".

