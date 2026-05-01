إعلان

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق.. انخفاض جديد

كتب : آية محمد

11:08 ص 01/05/2026

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الحديد الاستثماري، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 1-5-2026، بينما ارتفعت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن حديد عز: 37108.74 جنيه، بزيادة 159.26 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري: 39126.93 جنيه، بتراجع 812.58 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4110.39 جنيه، بتراجع 19.14 جنيه.

سعر الحديد حديد عز حديد المصريين سعر الأسمنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تخضع هواتف الحجاج الشخصية للضريبة الجمركية؟ رد حاسم من "تنظيم الاتصالات"
أخبار مصر

هل تخضع هواتف الحجاج الشخصية للضريبة الجمركية؟ رد حاسم من "تنظيم الاتصالات"
ضبط أطنان من اللبن المغشوش بمادة سامة.. كيف تكتشفه قبل الشراء؟
علاقات

ضبط أطنان من اللبن المغشوش بمادة سامة.. كيف تكتشفه قبل الشراء؟

واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟
شئون عربية و دولية

واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟
بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
أخبار مصر

بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
مايا دياب جريئة ومي سليم بـ"جيب" قصيرة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

مايا دياب جريئة ومي سليم بـ"جيب" قصيرة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان