تحدث الفنان عمرو سعد، عن تجربته الدرامية في مسلسل "إفراج" الذي خاض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

عمرو سعد: مسلسل إفراج مقتبس من قصة حقيقية

وقال عمرو سعد ببرنامج "أسرار النجوم"، إن مسلسل "إفراج" مقتبس من قصة حقيقية، لكن العديد من المنتجين رفضوا الفكرة في البداية خوفا من حساسية موضوع قتل الرجل لزوجته وإمكانية رفضه رقابيا.

وتابع: "في مسلسل إفراج قررنا تقديم عمل ينتمي إلى الدراما الإنسانية الكلاسيكية، بعيدا عن الأعمال المصممة لمواقع التواصل الاجتماعي أو التي تسعى لاصطياد التريند.. هذا توجه صحي، لأن الجمهور ينتظر من الفن المتعة والدهشة، والتطور مفتاحه المغامرة، لذلك قررنا المغامرة مع تقديم بطل هادئ وانفعالات داخلية، والتركيز على الأداء التمثيلي والبناء الدرامي والإخراج والصورة، ليخرج العمل كدراما إنسانية نابعة من الواقع".

عمرو سعد عن دوره في إفراج: عباس الريس أرهقني نفسيا

واستكمل: "دور عباس الريس كان صعبا للغاية وأرهقني نفسيا، خاصة أنه يجسد شخصا قتل أعز ما يملك، واستحضار هذه الحالة كان مرهقا جدا، ثم مع تطور الأحداث يتعامل مع الأمر بهدوء ويقرر الانتقام بطريقة مختلفة".

وعن رأيه في الطفل آسر الذي قدم دور ابنه بالمسلسل، أضاف عمرو سعد: "ممثل عبقري، وكنت حريصا على دعمه باستمرار لتظهر الكيمياء بيننا بشكل طبيعي".

