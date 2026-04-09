علقت الفنانة مي كساب، على بوسترها بمسلسل "اللعبة 5" المقرر عرضه يوم 11 أبريل الجاري على منصة "شاهد".

تعليق مي كساب على بوسترها بمسلسل "اللعبة 5"

ونشرت مي كساب، بوسترها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جاهزين نلعب؟".

موعد عرض مسلسل "اللعبة 5"

مسلسل"اللعبة 5" يعرض يوم 11 أبريل ابتداء من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر.

ويشارك في بطولة الجزء الخامس من المسلسل هشام ماجد، شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، ومحمد أوتاكا.

