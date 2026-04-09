"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا (فيديو)

كتب : مصطفى حمزة

04:40 م 09/04/2026
  • عرض 3 صورة
    سارة زكريا
أعلن المطرب عمر كمال عن استعداده للمشاركة مع المطربة اللبنانية سارة زكريا في تقديم أغنية جديدة.

ونشر عمر كمال عبر صفحته في موقع "فيسبوك" مقطع فيديو يجمعه مع المطربة، وكتب: "محمود الليثي وعمر كمال وسارة زكريا.. قريباً".

أزمات المطربة سارة زكريا

يُذكر أن سارة زكريا أثارت الجدل مؤخراً عقب مشاركتها بالغناء في إحدى الحفلات، وذلك بعد عامين من إصدار الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قراراً بإيقاف تصاريح العمل لها ومنعها من الغناء في مصر.

وواجهت سارة زكريا خلال التحقيق معها في نقابة المهن الموسيقية اتهامات بالخروج عن الآداب العامة، والتفوه بلفظ خارج، خلال تقديم فقرتها في حفل بالساحل الشمالي.

كما أثارت المطربة سارة زكريا ضجة واسعة بعد طرحها عام 2021 أغنية بعنوان "تيجي نتجوز بالسر".

إيقاف سارة زكريا

وكان نقيب الفنانين السوريين، محسن غازي، قد أصدر في عام 2022 قراراً بإيقاف سارة زكريا ومنعها من الغناء في سوريا؛ بدعوى قيامها بإيحاءات جنسية وخدش الحياء في أغانيها وحفلاتها.


سارة وعمر كمال و محمود الليثي


