نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورا بخاصية الذكاء الاصطناعي ظهرت فيها بملابس شخصيات المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان".

تعليق الفنانة رانيا محمود ياسين

وعلقت الفنانة رانيا محمود ياسين على الصور قائلة: "دور نفسي أعمله أو أعمل مثله، السلطانة هويام في مسلسل القرن العظيم، أو كما هو معروف حريم السلطان".

أبطال مسلسل حريم السلطان

وشارك في بطولة مسلسل حريم السلطان نخبة من نجوم الدراما التركية، أبرزهم: خالد أرغنش، مريم أوزرلي، نور فتاح أوغلو، محمد قونسار.

آخر أعمال رانيا محمود ياسين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين، المسلسل الكوميدي "بيت بابا" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته: محمد محمود، انتصار، محمد أنور، مريم الجندي، سامي مغاوري، أحمد عبدالحميد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس

بأذني الأرنب".. كيف احتفلت نجمات العالم بعيد الفصح؟ - صور