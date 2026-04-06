خطفت يارا السكري الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت جمهورها صورة جديدة لها بإطلالة هادئة.

تفاصيل إطلالة يارا السكري

ونشرت يارا السكري صورة لها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، و"فيسبوك"، ظهرت بمكياج بسيط لإبراز ملامحها، ما منحها إطلالة مميزة وجذابة نالت إعجاب متابعيها بشكل واسع.

وحرص الفنان أحمد العوضي وضع إيموجي "قلوب" تعليقًا على الصورة، والتي تفاعل معها المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر الزمان والمكان"، "نقاء القلب"، "حلوة الحلوات"، "قلب القلوب".

آخر أعمال يارا السكري

وشاركت يارا السكري في السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل علي كلاي بطولة الفنان أحمد العوضي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وشارك في العمل: طارق الدسوقي، انتصار، درة، ريم سامي، محمد ثروت، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وتنتظر يارا عرض فيلم صقر وكناريا بطولة الفنان محمد إمام والفنان شيكو، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

