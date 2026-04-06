استغلال تجاري.. قصة دعوى الفنانة هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير

كتب : مصطفى حمزة

02:56 م 06/04/2026 تعديل في 03:29 م

هيفاء وهبي

دخلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، قوائم تريند مواقع التواصل، بالتزامن مع نظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، الدعوى التي أقامتها ضد طبيب تجميل شهير، متهمة إياه باستغلال صورها ومقاطع فيديو خاصة بها للترويج لعيادته عبر منصات التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق منها.

وأقام المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هيفاء وهبي، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد الطبيب، بسبب استخدامه صورتها وأدائها الفني دون الحصول على موافقة قانونية.

أكد المحامي في دعواه، أن موكلته هيفاء وهبي، توجهت في أبريل 2023، إلى أحد المراكز الطبية للحصول على استشارة، وخلال الزيارة جرى تصوير مقطعين دعائيين لدعم المركز لمرة واحدة فقط، دون وجود أي إتفاق يجيز إعادة نشرهما أو استغلالهما لاحقا.

وأوضح محامي هيفاء وهبي، أن الطبيب أعاد نشر الفيديوهين لاحقا عبر منصات التواصل الاجتماعي من بينها "فيس بوك" و"إنستجرام" و"تيك توك"، دون موافقة الفنانة في مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

ووصف ما حدث، مؤكدا أن ما تم يُعد استغلالًا تجاريًا غير مشروع لأداء فني محمي قانونًا، مشيرا إلى أن هيفاء وهبي طالبت بحذف المقاطع أكثر من مرة عبر مدير أعمالها، دون أن تلقى استجابة.

يذكر أن، النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، حررت مؤخرا بلاغا رسميا ضد نقابة المهن الموسيقية، وطالبت فيه بإلزام النقابة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحها، والذي قضى بإلغاء قرار منعها من العمل في مصر.

هيفاء وهبي نقابة المهن الموسيقية محكمة القاهرة الاقتصادية

ترامب: مقترح وقف النار مع إيران ليس جيدا.. والثلاثاء هو الموعد النهائي

4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع

