تصدر اسم الفنانة دانييلا رحمة، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب الظهور الأول لابنها إلياس مع زوجها المطرب ناصيف زيتون احتفالا بعيد الفصح، وذلك على السوشيال ميديا.

الظهور الأول لـ ابن دانييلا رحمة وناصيف زيتون

ونشرت دانييلا رحمة، صورتها مع زوجها وابنها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شعنينة مباركة".

ويعد ظهور إلياس ابن الفنانة دانييلا رحمة وناصيف زيتون الأول له منذ استقبال مولودهما مطلع العام الجاري.

وظهر ناصيف وهو يحمل طفله بين يديه، وحرصت دانييلا على إبقاء ملامح الطفل بعيدة عن التداول والأضواء.

دانييلا رحمة وناصيف زيتون يستقبلان طفلهما الأول

يذكر أن الثنائي دانييلا رحمة وناصيف زيتون استقبلا نجلهما في مدينة سيدني في 23 يناير الماضي، وأعلنا الخبر وقتها عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتصر على إظهار يد الطفل.

وتعد دانييلا رحمة عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية، ولدت في أستراليا، وعادت إلى لبنان عام 2010، حيث شاركت في مسابقة ملكة جمال المغتربين وفازت باللقب، وعادت بعد ذلك لأستراليا إلا إنها قررت العودة إلى لبنان، وعاشت مع أقاربها متابعة تحصيلها العلمي في جامعة سيدة اللويزة، وشاركت بعد ذلك في برنامج Dancing with the stars، وفازت بهذا الموسم، وبعد فوزها إنهالت عليها العروض وقررت البقاء في لبنان، وكانت آخر أعمالها الفنية مسلسل "نفس" عام 2025.



