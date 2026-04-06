أول ظهور يجمع دانييلا رحمة وناصيف زيتون بابنهما في عيد الفصح- صورة

كتب : هاني صابر

01:55 م 06/04/2026 تعديل في 02:43 م

دانييلا رحمة وناصيف زيتون مع ابنهما

تصدر اسم الفنانة دانييلا رحمة، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب الظهور الأول لابنها إلياس مع زوجها المطرب ناصيف زيتون احتفالا بعيد الفصح، وذلك على السوشيال ميديا.

ونشرت دانييلا رحمة، صورتها مع زوجها وابنها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شعنينة مباركة".

ويعد ظهور إلياس ابن الفنانة دانييلا رحمة وناصيف زيتون الأول له منذ استقبال مولودهما مطلع العام الجاري.

وظهر ناصيف وهو يحمل طفله بين يديه، وحرصت دانييلا على إبقاء ملامح الطفل بعيدة عن التداول والأضواء.

يذكر أن الثنائي دانييلا رحمة وناصيف زيتون استقبلا نجلهما في مدينة سيدني في 23 يناير الماضي، وأعلنا الخبر وقتها عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتصر على إظهار يد الطفل.

وتعد دانييلا رحمة عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية، ولدت في أستراليا، وعادت إلى لبنان عام 2010، حيث شاركت في مسابقة ملكة جمال المغتربين وفازت باللقب، وعادت بعد ذلك لأستراليا إلا إنها قررت العودة إلى لبنان، وعاشت مع أقاربها متابعة تحصيلها العلمي في جامعة سيدة اللويزة، وشاركت بعد ذلك في برنامج Dancing with the stars، وفازت بهذا الموسم، وبعد فوزها إنهالت عليها العروض وقررت البقاء في لبنان، وكانت آخر أعمالها الفنية مسلسل "نفس" عام 2025.


ماذا قال باسم سمرة عن إعادة تعاونه مع هنيدي في عمل فني؟

بينهن بسمة بوسيل ونرمين الفقي.. فنانات ظهرن بإطلالات جريئة في الجيم

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر
أخبار السيارات

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر
هل نفد حقل ظهر؟ أسامة كمال يحسم الجدل
اقتصاد

هل نفد حقل ظهر؟ أسامة كمال يحسم الجدل
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
شئون عربية و دولية

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ
أخبار المحافظات

هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق