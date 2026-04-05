نسرين طافش تشارك جمهورها صورًا من رحلتها في باريس

كتب : سهيلة أسامة

03:34 م 05/04/2026 تعديل في 03:34 م
وثقت الفنانة نسرين طافش أحدث ظهور لها أثناء وجودها في شوارع باريس، وشاركت جمهورها الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الرمادي، ونسقت معه بالطو طويل.
وحازت الصور على إعجاب وتفاعل واسع من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "الحب كله"، "جميلة"، "الله يسعدك يا رب"، "يسعدلي هالطلة يا قمر"، "قمر"، "شياكة"، "ما شاء الله".

أعمال درامية تنتظرها نسرين طافش


ومن ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش عرض مسلسلها الجديد "استراحة محارب"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته داليا البحيري، وعمرو عبدالجليل، ووفاء عامر، ومحمد أبو داود، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد.

آخر أعمال نسرين طافش السينمائية


وكان آخر أعمال نسرين طافش السينمائية فيلم الدشاش، الذي عُرض العام الماضي وحقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه، وهو من بطولة محمد سعد، وتأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.


